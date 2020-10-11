ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطار بحافلة فى تايلاند لـ 20 قتيلا

وذكرت مديرية الوقاية من الكوارث فى تايلاند - وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - أن " التصادم حدث عندما حاولت الحافلة التى تقل حوالى 60 شخصا، عبور السكة الحديد رغم وجود إشارة حمراء محذرة من مرور القطار، ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 30 شخصا وجرى نقلهم إلى مستشفيات المقاطعات". وشكلت حكومة المقاطعة لجنة للتحقيق فى الحادث تتكون من ممثلين عن الشرطة وإدارة السكك الحديدية التايلاندية وإدارة النقل البرى بوزارة النقل وشركات التأمين.

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