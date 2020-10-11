اليابان: 146 إصابة كورونا جديدة فى طوكيو

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن عدد الاصابات بفيروس كورونا تجاوز الـ100 حالة لليوم السادس على التوالى فى طوكيو. وأشارت الحكومة إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين أقل من عشرة أعوام وأكثر من 80 عامًا، حيث بلغ إجمالى حالات الاصابة بالفيروس 27 ألفًا و715 حالة فى العاصمة اليابانية.

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