أمير الكويت يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

تسلّم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمّنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتضمّنت الرسالة - التي سلمها لأمير الكويت بقصر السيف اليوم الأحد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود - العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية.

من جانبه، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن سعادته بقبول وتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لزيارة المملكة.