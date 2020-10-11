مفاجأة في انتخابات الكويت.. 8 مناطق خارج المشاركة.. وهذه الأسباب

قال مدير إدارة شئون الانتخابات العقيد حقوقي أحمد الهاجري، إن سكان 8 مناطق بالكويت من المواطنين والمواطنات لن يتمكنوا من المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة «الراي» الكويتية.

وكشف الهاجري، أن عدم مشاركة سكان الجهات الـ8 يأتي لعدم إدراجهم ضمن الدوائر الانتخابية.

وذكر أن «ذلك مشكلة تعاني منها وزارة الداخلية، حيث إن هناك الكثير ممن ينتقدون الوزارة بأنها سبب حرمانهم من التصويت، ولكن الحقيقة ان الوزارة قدمت مشروعًا بقانون، لإضافة المناطق الحديثة، والتي يبلغ عددها 8 مناطق، لإدراجها ضمن الدوائر الانتخابية، وهي: مدينتا جابر الأحمد وصباح الأحمد والنهضة وشمال غرب الصليبخات وأبوفطيرة وانجفة وابوالحصانية والمسايل، وتم رفع المشروع مرات عدة لمجلس الامة لاصدار تشريع ضمن تلك المدن والمناطق، ولم يصدر أي قرار حتى الآن».

من ناحية أخرى، أكد الهاجري الاستعداد لموسم الانتخابات، مبينًا أنه سيتم السماح بدخول الراغبين في الترشح على موقع وزارة الداخلية، لحجز موعد مسبق (باركود) للحضور إلى إدارة الانتخابات، مشددًا على أن «الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، توجب على وزارة الداخلية الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي لضمان سلامة الجميع، والتشدد في الاشتراطات الصحية المواكبة لانتخابات 2020، بدءًا من الترشح ووصولًا إلى يوم الاقتراع».

وذكر أن إجمالي الناخبين وتوزعهم على دوائر خمس في انتخابات مجلس الأمة 2020 يبلغ 567649.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه بينما تتسارع وتيرة الاستعدادات في البلاد لعقد انتخابات مجلس الأمة 2020، فإن تحديد موعد عقد هذه الانتخابات في يد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.

وذكرت مصادر رفيعة لـ "القبس" أن وزارة الصحة تعكف حاليًا على وضع الاشتراطات الصحية اللازمة الواجب التزامها عند ممارسة عملية التصويت والاقتراع في تلك الانتخابات، من أجل الوقاية من وباء كورونا، ومنع تفشيه بين المقترعين.



وأضافت المصادر أنه فور انتهاء الصحة من وضع البروتوكول الصحي الخاص بالانتخابات، سيتم التوافق مع الجهات المعنية الأخرى لتحديد موعد عقدها.