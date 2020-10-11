انفجار يستهدف رتلا ينقل معدات للتحالف الدولي من العراق

تعرض رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بين السماوة والديوانية، اليوم الأحد، إلى انفجار عبوة ناسفة.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأحد، عن انفجار عبوة استهدفت رتلا ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة على الطريق السريع بين السماوة والديوانية.

وقالت الخلية في بيان لها إن "رتلًا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض الى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية".

وأضاف البيان أن الانفجار "أدى إلى أضرار بإحدى العجلات وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

ومنذ مطلع العام الحالي تتعرض قوات التحالف الدولي في العراق وبعثات دبلوماسية أجنبية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين لهجمات صاروخية متكررة وتفجيرات بعبوات ناسفة.

وتصاعدت الهجمات إثر اغتيال مسيرة أمريكية في الثالث من يناير الماضي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس.