المبعوثة الأممية لليبيا تشيد بجهود مصر في دعم الشعب الليبي واستضافة اجتماع المسار الدستوري

أشادت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة بجهود الحكومة المصرية في استضافة اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.

جاء ذلك في كلمتها، اليوم، بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، والذي تستضيفه القاهرة بدءا من اليوم وحتى 13 أكتوبر الجاري، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين.

وفي كلمتها، أكدت وليامز أن وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا يحدد ملامح الدولة وحقوق وواجبات الأفراد عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة.

وأضافت أن لقاء اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة من الدول الأعضاء وعلى رأسها مصر؛ لدفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، مشيدة بنتائج الحوار الديمقراطي بين الأطراف الليبية خلال الفترة الماضية.

ودعت وليامز جميع الدول إلى ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين؛ سعيا للوصول إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.