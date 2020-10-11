خرجت عن السيطرة.. حرائق الغابات تلتهم تركيا.. فيديو

في الوقت الذي تندلع فيه حرائق غابات غير مسبوقة في مدينة هاتاي التركية والتي امتدت لمنازل المواطنين وخرجت عن السيطرة، نشبت حرائق ضخمة أيضا بغابات ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وتحاول فرق الإطفاء التابعة لبلدة أندرين في مدينة كهرمان مرعش جاهدة للسيطرة على الحرائق المندلعة في البلدة، وسط صعوبات وانتشار سريع للحرائق بفعل الرياح الشديدة، حسبما أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

كما دفعت مديرية الغايات في المنطقة بفرق تابعة لها، بالإضافة إلى الاستعانة بفرق من مدن قونيا وأنطاليا وملاطيا ومرسين في محاولة للسيطرة على الحرائق.

من جانبه قال والي كهرمان مرعش عمر فاروق جوشكون: "نفعل ما بوسعنا من أجل السيطرة على الحرائق. ولكن الرياح تكون مؤثرة من حين لآخر، مما يصعب عملنا".

وبينما لا يزال الفاعل مجهولا توجه السلطات أصابع الاتهام إلى عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حرائق الغابات في مدينة هاتاي بتركيا، حيث التهمت الحرائق الضخمة 300 هكتار من الغابات، فضلا عن تدمير عشرات المساكن والمؤسسات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم تدمير نحو 7 شقق و8 مصانع و11 منزلا خلال الحرائق المستمرة في هاتاي.

ولا تزال السلطات المعنية تعمل على إخماد الحرائق المندلعة منذ يومين، والتي وصل تأثيرها إلى المجمعات السكنية بسبب الرياح القوية.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، استمرار حرائق الغابات الضخمة في هاتاي لأكثر من 48 ساعة.

وتواصل فرق الإطفاء عملية إخماد الحريق الذي تسبب في أضرار بالغة بالأحياء السكنية في المدينة التركية.

وبحسب الإحصاءات المحلية، أصيب نحو 70 شخصا خلال الحرائق، فيما تستمر عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن الحريق الضخم.

تزامن ذلك مع حرائق مندلعة في أرياف المحافظات السورية واللبنانية منذ مساء الخميس، حيث اندلعت النيران في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، بشكل مفاجئ، وامتدت إلى مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية، مخلفة أضرارا مادية كبيرة.