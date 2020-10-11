ليبيا: إعلان رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم /الأحد/، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي ومباشرة الإنتاج فيه.
وأوضحت المؤسسة - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية - أنها توصلت إلى "اتفاق شرف" بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.
وأشارت المؤسسة إلى أنها - وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا - تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له، متعهدة بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.
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