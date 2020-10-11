أخبار اليمن : إغلاق أكثر من 40 محلاً تجارياً بالعاصمة صنعاء

إغلاق أكثر من 40 محلاً تجارياً بالعاصمة صنعاءأغلق مكتب الأشغال بمديرية السبعين بأمانة العاصمة أكثر من 40 محلاً تجارياً مخالفاً خلال الأيام الماضية، ضمن حملة تنظيم الشوارع وإزالة المخالفات.

استهدفت الحملة التي نُفذت بالتنسيق مع مديرية السبعين ومنطقة الأمن، إغلاق المحلات المخالفة بشارع حراج الصافية بسبب بسطها على الأرصفة والشارع العام وتسببها في إعاقة حركة السير وتجمّع المخلفات وتشويه المظهر العام.

وأوضح مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبد السلام الجرادي أنه تم اتخاذ الإجراءات بإغلاق هذه المحلات المخالفة بعد إشعار ملاكها مسبقاً لعدة مرات، بإزالة المخالفات، مبيناً أنه تم رفع البسطات ومعروضات المحلات من الرصيف والشارع.

وأكد أنّه لن يتم فتح هذه المحلات إلا بعد اتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة بما يكفل تثبيت الوضع وعدم إعادة البسطات والمظاهر المشوهة، مشيراً إلى استمرار الحملة في إزالة المخالفات وتنظيم الشوارع.

فيما نوه مدير مديرية السبعين محمد الوشلي، إلى أهمية استمرار الحملة حتى إزالة كافة المخالفات والعشوائيات وتنظيم البسطات والأسواق والشوارع الرئيسية بما يسهم في الحد من الازدحام المروري والحفاظ على النظافة ومظهر المديرية، وفقاً لوكالة سبأ.

بدوره أوضح مدير مكتب الأشغال بقطاع حدة المهندس دستور غالب، أن الحملة تستهدف إزالة المخالفات من مختلف الشوارع بالتعاون مع المديرية وقسم شرطة ذي يزن، مشيراً إلى أنه تم إغلاق محلات عشوائية لبيع القات بمنطقة حدة وإزالة عدد من المخالفات.