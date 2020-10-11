الاتحاد الأوروبى يوافق على التدخل لإنهاء تمرد موزمبيق

أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، موافقته على المساعدة فى تعزيز قدرة حكومة موزمبيق فى حربها ضد التمرد المتصاعد من جانب المتطرفين الإسلاميين، والذى أودى بحياة أكثر من 2000 شخص فى منطقة تعد موقع أكبر الاستثمارات الأجنبية فى إفريقيا.





ووفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية، قال سفير الاتحاد الأوروبى في موزمبيق أنطونيو سانشيز، فى بيان، إن الاتحاد الأوروبى أعطى "ردًا إيجابيًا" لطلب موزبيق للمساعدة. وأضاف، أن موزمبيق طلبت المساعدة فى الأمور اللوجستية والتدريبات والمساعدات الإنسانية فى سبتمبر الماضى. وبحسب الوكالة، تعتزم شركات مثل "توتال اس إى" إنفاق نحو 60 مليار دولار على مشاريع الغاز الطبيعى المسال فى إقليم كابو ديلجادو، حيث قام مسلحون لهم صلة بتنظيم داعش بالسيطرة على بلدات رئيسية، وتسببوا فى فرار أكثر من 310 ألف أكثر شخص من منازلهم. وتكافح حكومة موزمبيق لاحتواء أعمال العنف، حيث اعتمدت على الشركات العسكرية الخاصة فى الحرب هناك.

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