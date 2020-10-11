حزب الله العراقي يوافق على وقف هجماته ضد القوات الأمريكية بشرط

أعلنت مليشيات حزب الله العراقية، اليوم الأحد، الموافقة على "هدنة مشروطة" في الهجمات على القوات الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم "فصائل حزب الله" اليوم الأحد لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحدث إن وقف الهجمات يأتي مقابل جدول زمني للانسحاب الأمريكي من بغداد.

وأضاف أن تهديد واشنطن بإغلاق سفارتها ببغداد استدعى تهدئة الهجمات، متوعدا باستخدام كل الأسلحة إذا بقيت القوات الأمريكية لأجل غير مسمى.

وكانت واشنطن أعلنت اعتزامها إغلاق سفارتها فى بغداد في خطوة يخشى منها الشعب العراقى خوفًا من اندلاع حرب وتحويل الأراضى العراقية إلى ساحة حرب أمريكية مع إيران.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لتقليص وجودها الدبلوماسي في العراق التى يصل عدد قواتها إلى خمسة الاف جندي سوف ينظر إليه على أنه تصعيد عسكرى لمواجهة إيران.

ويعد العراق من أهم الدول التى ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران والولايات المتحدة، مما يجعلها عرضة لخطر مستمر بأن تصبح ساحة معركة في حرب بالوكالة.