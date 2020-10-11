السودان في قلوب الجميع.. مسئول جنوبي يحمل نص اتفاق السلام لبدء تنفيذه

قال الدكتور «ضيو مطوك»، عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي، إن وفد اللجنة برئاسة المستشار توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية، يحمل نص اتفاق السلام السودانى التي وقعت في جوبا في الثالث من أكتوبر الجاري لتسليمها إلى الحكومة السودانية وأطراف العملية السلمية.

وأضاف د. ضيو أن وفد الوساطة سيعقد لقاءات تشاورية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، بجانب المسئولين في الدولة لبحث كيفية تنفيذ اتفاقية السلام بجانب تضمين الاتفاقية في الوثيقة الدستورية تمهيدًا لتكوين الحكومة الجديدة.

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وأشار ضيو إلى اللقاء الذي عقد بجوبا بين الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام والقائد عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال واتفاقهما على عدد من الترتيبات بشأن تسريع وتيرة استئناف المفاوضات بغية الوصول إلى السلام الشامل والاستقرار في البلاد.

وأوضح د. ضيو أن زيارة وفد الوساطة إلى الخرطوم تهدف أيضًا إلى بحث ترتيبات بدء التفاوض بين الجانبين والإعداد لعقد ورشة عمل لمناقشة القضايا العالقة بين الحكومة والحركة الشعبية ومن ثم الانتقال إلى طاولة المفاوضات.

وقال " نحن نحمل بشريات السلام للشعب السوداني الذي صبر طويلا"، آملا أن تشهد المرحلة المقبلة التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان وتحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن التأييد الدولي والإقليمي لاتفاق السلام في جوبا يدل على أن السودان في قلوب الجميع، داعيا إلى الاستفادة من هذا التأييد الكبير لصالح دعم عملية تنفيذ اتفاق السلام ومشروع السودان الهادف للتحول الديمقراطي.

وكان قد وصل البلاد صباح اليوم وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية في زيارة تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار الخرطوم اللواء معاش يس إبراهيم يس، وزير الدفاع والبروفيسور سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.