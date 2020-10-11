بإجمالي 339267 حالة.. السعودية تسجل 323 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 339267 حالة.
كما تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325330 حالة.
وأكدت الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5043 حالة.
وبلغ عدد الحالات النشطة 8894، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 826 حالة.
وأعلنت أحدث بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ أكثر من مليون حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 37 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.
ولا زالت الولايات المتحدة متصدرة عالميا من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.
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