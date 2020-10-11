البحرين تستخدم الكلاب البوليسية لاكتشاف المصابين بـ فيروس كورونا.. صور

أطلقت مملكة البحرين، اليوم الأحد، خدمة استخدام الكلاب البوليسية في جناح الأثر بوزارة الداخلية لاكتشاف وتحديد المصابين بفيروس كورونا؛ وبذلك سجلت المملكة إضافة جديدة ومتميزة من شأنها زيادة كفاءة وفعالية الجهود الوطنية للحد من انتشار جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تتمكن الكلاب البوليسية من تحديد المصابين بفيروس كورونا عبر فحص عينة العرق البشري الخاصة بكل حالة، وهي التجربة التي تتم وفق إجراءات احترازية صحية وبأفضل المعايير الصحية الآمنة.

وسيكون لاستخدام التجربة في المنافذ، الدور الفاعل في كشف الحالات المصابة، ومن ثم فعالية الإجراءات ودقتها، وصولا في نهاية الأمر إلى حماية الصحة والسلامة العامة.

وأظهرت التجربة نتائج واعدة، وتضمنت تدريب مجموعة من الكلاب البوليسية لأداء المهمة، كخط إضافي يعزز جهود الجهات المعنية في تأمين المنافذ والكشف عن الفيروس، وذلك تحت رعاية بيطرية خاصة، حيث يتم استخدام حاسة الشم في تحديد المصاب بالفيروس من عدمه، مع الإشارة إلى أنه تم إجراء العديد من الفحوصات بالاستعانة بالكلاب البوليسية في المنافذ، وأثبتت التجربة نجاحها وجدواها بالدرجة الكافية.

وقبل يومين، كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن "تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا (كوفيد19)، لتسجل البحرين أعلى حصيلة وفيات يومية بـ "كورونا" منذ اكتشاف الفيروس في فبراير الماضي، لترتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 249 حالة وفاة".