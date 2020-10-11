سيئول تحث بيونجيانج على الالتزام بالاتفاقيات التي تمنع الاشتباكات

سيئول ـ وكالات: حثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على الالتزام بالاتفاقيات التي تحول دون وقوع اشتباكات مسلحة بين الكوريتين، وذلك بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن أسلحة استراتيجية جديدة في عرض عسكري قبل الفجر. وجاء العرض العسكري الضخم بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية وعرضت فيه السلطات أسلحة جديدة من بينها صاروخان باليستيان، أحدهما عابر للقارات والآخر ينطلق من الغواصات. وأصدر البيت الأزرق، قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية، بيانا قال فيه إنه عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث الأسلحة والخطاب الذي ألقاه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وقال البيان إنه تم التشديد على الاتفاقيات المبرمة بين الجنوب والشمال لمنع الصراعات المسلحة والحرب. ورغم أن كيم تعهد في خطابه بمواصلة بناء القوة العسكرية، فقد قال إنه يأمل أن يتعاون البلدان من جديد بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا. وجاء العرض العسكري والخطاب في وقت يختلف فيه البلدان على مقتل مسؤول بقطاع المصايد في كوريا الجنوبية الشهر الماضي على أيدي القوات الشمالية بعد اختفائه، الأمر الذي دفع كوريا الجنوبية للدعوة إلى إجراء تحقيق مشترك بعد اكتشاف أن الجنود قتلوا المسؤول وأشعلوا النار في جثته. وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، والتي تتولى الشؤون عبر الحدود، في بيان منفصل إن خطاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي عبر فيه عن رغبته في التعاون المستقبلي بين الجارتين سيؤدي إلى السلام وتحسين العلاقات.