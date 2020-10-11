ليتوانيا: انتخابات برلمانية تمثل اختبارا لطريقة معالجة أزمة كورونا

فيلنيوس ـ رويترز: يتوجه الناخبون في ليتوانيا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تعد تصويتا على الثقة في طريقة معالجة رئيس الوزراء سوليوس سكفيرنيليس لأزمة فيروس كورونا. وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوي حزب المزارعين والخضر الوسطي الذي يقود الائتلاف الحاكم بزعامة سكفيرنيليس مع حزب اتحاد الوطن الذي ينتمي ليمين الوسط الذي تمتد جذوره إلى حركة الاستقلال المناهضة للاتحاد السوفيتي في الثمانينات. ولا مفر من اللجوء لتحالف جديد مع تمتع كل من الحزبين بنسبة تأييد تبلغ 15 في المئة ووجود 15 حزباً آخر في المنافسة ولكن تشكيلة هذا التحالف غير مؤكدة. ويشعر كثيرون في ليتوانيا التي يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة باستياء من التفاوت في الدخل على الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي حققته ليتوانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2004.

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