اليابان: سفينتان صينيتان تبحران قرب جزر متنازع عليها مع بكين

طوكيو ـ رويترز: قال خفر السواحل الياباني إن سفينتين صينيتين دخلتا ما تعتبره اليابان مياهها الإقليمية بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وأفاد ممثل لخفر السواحل الياباني بأن هذه هي المرة الحادية والعشرون التي تدخل فيها السفن الصينية المياه الإقليمية لبلاده هذا العام والأولى منذ أواخر أغسطس.

وتضم المنطقة المتنازع عليها جزرا معروفة باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارة الدفاع للتعقيب.

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