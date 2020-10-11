مصرع 20 في تصادم بين حافلة وقطار بتايلند

بانكوك ـ رويترز: قالت السلطات في تايلند إنه وقع تصادم بين حافلة وقطار في وسط تايلند أمس مما أسفر عن مصرع 20 راكبا على الأقل وإصابة 30 بجروح. وقال حاكم إقليم شاشوينجساو الذي وقع فيه الحادث إن التصادم وقع قرب محطة للقطارات تبعد نحو 63 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة بانكوك. وكانت حافلة رحلات تقل 60 من عمال المصانع في طريقهم لحضور مراسم في معبد بوذي عندما عبرت السكة الحديدية وقت مرور قطار للشحن كان متجها للعاصمة من شرق تايلند. وقال الحاكم إن مزلقان القطار كان به جرس للإنذار بمرور القطارات لكن ليس به حواجز تمنع العبور أثناء مرور قطار.

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