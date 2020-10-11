أذربيجان وأرمينيا.. استمرار تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

موسكو ـ د ب ا: استمرت كل من أذربيجان وأرمينيا في الاعلان عن حدوث انتهاك لوقف إطلاق النار، الذي تم إقراره بوساطة من موسكو، على الرغم من أنه يبدو أن الاشتباكات العسكرية الواسعة النطاق مازالت متوقفة امس الأحد. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اذربيجان قالت إن 7 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون عندما قام الأرمن بقصف مدينة كنجه. ونفت أرمينيا و ناجورنو كاراباخ قصف مدينة كنجه، في حين قالا إن مدنيين اثنين قتلا في مدينة هادروت. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد استضاف نظيريه الأذربيجاني والأرميني في موسكو لاجراء مفاوضات استمرت أكثر من عشر ساعات.

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