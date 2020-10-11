واشنطن ـ د ب أ: قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي مساء أمس الاول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يعد مصدر خطر لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد. وقال كونلي في بيان “هذا المساء يسعدني أن أعلن أن الرئيس ترامب لم يعد مصدر خطر لنقل العدوى للآخرين”. وأضاف طبيب ترامب الرسمي أن الرئيس يلبي أيضا معايير مراكز السيطرة على الأمراض من أجل التوقف الآمن عن العزلة. وتابع كونلي أن الفحوصات أثناء مرضه أظهرت أيضا انخفاض تركيز الفيروس. وأضاف الطبيب: “من الآن فصاعدا، سأستمر في مراقبته سريريا مع عودته إلى جدول زمني نشط”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب ترامب: الرئيس الأميركي لم يعد ناقلا للعدوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.