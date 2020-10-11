باحثون: لقاح ضد السل فعال في الوقاية من كورونا

لندن ـ رويترز: قال باحثون بريطانيون يشاركون في تجربة عالمية إن لقاحا للوقاية من مرض السل سيجري تطعيم عاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة مرض كوفيد19 به لاستكشاف مدى فاعليته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويحفز لقاح باسيلوس كالميت جيران (بي.سي.جي) رد فعل تلقائيا وواسع النطاق في جهاز المناعة وأثبت قدرته على الوقاية من الالتهابات أو الأعراض الحادة لأمراض تنفسية أخرى. وقال البروفيسور جون كامبل من كلية الطب في جامعة إكستر “أظهربي.سي.جي أنه يعزز المناعة بشكل عام وهو ما قد يوفر بعض الوقاية من كوفيد19″. وتابع قائلا “نسعى لمعرفة ما إذا كان لقاح بي.سي.جي يساعد في حماية المعرضين لخطر العدوى بكوفيد-19. وإذا كان يفعل ذلك فيمكننا إنقاذ أرواح، بهذا اللقاح المتاح بالفعل والرخيص”.

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