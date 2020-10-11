النقد الدولي: أفريقيا بحاجة لـ1.2 تريليون دولار للتعافي من تداعيات الجائحة

نيويورك ـ وكالات: صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، بأن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى 2023 للتغلب على أزمة فيروس كورونا. وأكدت كريستينا جورجيفا أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت جورجيفا إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

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