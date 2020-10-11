أميركا تؤكد إنتاج عقار مضاد لكورونا وتعمل على توسيع إنتاجه

الكشف عن أعراض جديدة للفيروس

ـ 1096 إصابة جديدة في الإمارات

ـ بروتوكول جديد لدفن ضحايا الفيروس بتونس

ـ إصابة مساعد للرئيس الإيراني بكورونا

ـ الوفيات في البرازيل تتجاوز 150 ألفا

ـ فرنسا تسجل نحو 27 ألف إصابة في يوم

ـ الإصابات اليومية فى بولندا تتجاوز 5000 حالة

ـ الهند تتجاوز 7 ملايين إصابة

ـ جاكرتا تخفف قواعد التباعد الاجتماعي

ـ تسجيل أعلى معدل إصابات يومى في ميانمار

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها مساء أمس الاول من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقارا مضادا لوباء “كوفيد19″، لافتًا إلى أنها ستتوسع في إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع. وفي الكلمة الأولى للرئيس الأميركي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال ترامب: “لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج في المستقبل بكميات عقارات ناجحة في مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع”. من جهة أخرى، ذكر تقرير أعده علماء بريطانيون، أن آلام العضلات والتعب والبثور على الساقين قد تشير إلى الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الذي يسبب مرض “كوفيد19″. ونقلت صحيفة “ديلي ميلي” أن الأعراض يمكن أن تظهر بطرق مختلفة اعتمادًا على عمر المصاب وحالته الصحية والخصائص التي يتمتع بها جسمه. وقررت وزارة الصحة البريطانية عدم إضافة الأعراض الجديدة إلى قائمة مؤشرات الإصابة بمرض “كوفيد19″، حتى لا تزيد الضغط على مراكز الاختبار. يشار إلى أن بريطانيا الآن تعترف بثلاثة أعراض بشكل رسمي، وهي الحمى الشديدة والسعال لفترات طويلة وفقدان أو تغير حاسة الشم. وقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم وصل إلى 37 مليونا و 508 آلاف و 141 حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 28 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و78 ألف حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المُجتمع الإماراتية تسجيل 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 106.229 إصابة. وفي تونس، أفاد مسؤول بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن بروتوكول جديد خاص بدفن ضحايا فيروس كورونا في تونس خلال الأيام المقبلة. ووفق ما ذكره الإعلام التونسي فإن البروتوكول سينص على مبدأ احترام أخلاقيات التعامل مع الجثة وعائلة الميت منذ إعلامه بالوفاة إلى حدود الانتهاء من عملية الدفن.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 125 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11حالة جديدة.

دوليا، أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، إصابته بفيروس كورونا. وكتب نوبخت على موقع تويتر :”بعد أسبوع من العمل المكثف، راجعت مركزا طبيا بعد أن ظهرت لديّ بعض الأعراض”. وفي البرازيل تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 150 ألف شخص على الرغم من وجود مؤشرات على أن الوباء يتراجع ببطء في أكبر دولة بأميركا اللاتينية. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد الوفيات يبلغ الآن 150 ألفا و 198 حالة.

في السياق، كشف تحليل أجرته رويترز أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد19 في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في شهرين إذ سجلت ما يزيد على 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي. في السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قفز بما يزيد على 26 ألفا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البولندية أن حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 5000 حالة في بولندا. وأصيب نحو 5300 شخص بالفيروس وتم تسجيل 53 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وفي روسيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 13634 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. الى ذلك، أصبحت الهند ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا بوتيرة سريعة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات7 ملايين و 53 الفا و 806 إصابات جديدة بحسب نشرة صادرة عن وزارة الصحة الاتحادية.

يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19 في باكستان 8 آلاف و904 حالات ، بتسجيل 666 حالة إيجابية أخرى للفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة “نيشن” الباكستانية. بدورها، تعتزم العاصمة الإندونيسية جاكرتا تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ابتداء من اليوم الاثنين، حيث قال حاكم جاكرتا انيس باسويدان إن هناك استقرارا في الزيادة في حالات الاصابة بالفيروس. كما قالت كوريا الجنوبية إنها ستبدأ تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي إذ ستسمح بفتح منشآت الترفيه الليلية وعودة الفعاليات الرياضية في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع القليلة الماضية. على صعيد متصل، سجلت ميانمار 2158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، وهو ما يعتبر أعلى معدل يومي للإصابات فى ميانمار منذ بدء تفشى الفيروس بها، كما سجلت ميانمار 32 حالة وفاة جديدة ، وفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة والرياضات فى ميانمار .