أخبار اليمن : الصحة العالمية: الدفتيريا مستوطنة في كثير من مناطق اليمن

الصحة العالمية: الدفتيريا مستوطنة في كثير من مناطق اليمنكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن استمرار انتشار مرض الدفتيريا في كثير من مناطق اليمن.

وأوضح مكتب المنظمة الأممية باليمن، في حسابه على تويتر: "لا يزال الدفتيريا متوطنا في مناطق كثيرة باليمن، وهو مرض يمكن الوقاية منه عن طريق اللقاح".

وتابع: "تستمر منظمة الصحة العالمية بدعم السلطات الصحية للاستجابة للدفتيريا بما في ذلك الرعاية السريرية للمرضى"، مشدداً على أن هنالك حاجة إلى مزيد من المساهمات المالية من أجل تمكين استمرارية الدعم.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.