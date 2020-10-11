بسبب تفشى كورونا.. إيران تعتزم توسيع نطاق وضع الكمامات إلى خارج العاصمة

وفرضت إيران وضع الكمامات فى العاصمة أمس السبت، فيما أعلن الرئيس حسن روحانى، أن من يخالفون هذا القرار سيدفعون غرامات فى حين تواجه البلاد موجة ثالثة من تفشى الجائحة.

وقال وزير الصحة سعيد نمكى: "طلبنا من الشرطة والباسيج (قوات أمن من المتطوعين) ووكالات أخرى مساعدتنا فى مكافحة الانتهاكات بصرامة أكبر".

وأضاف نمكى فى تصريحات نقلها التليفزيون الرسمى "تقرر أن يبدأ هذا الإجراء فى طهران ثم يمتد لمدن كبرى أخرى فى الأسابيع المقبلة".

وأغلقت المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم وغيرها من المؤسسات العامة فى طهران لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثالث من أكتوبر للحد من انتشار الفيروس ومد حاكم المدينة الإغلاق أسبوعا آخر.