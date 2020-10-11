وتشهد روسيا البيضاء، وهى جمهورية سوفيتية سابقة يقطنها نحو 9.5 مليون نسمة، احتجاجات حاشدة وإضرابات منذ الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 9 أغسطس. وتقول المعارضة فى روسيا البيضاء إن الانتخابات تم تزويرها لصالح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بينما ينفى رئيس البلاد ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 50 متظاهرًا بعد اشتباكاتهم مع شرطة روسيا البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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