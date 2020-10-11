انتقاد لاذع من حزب العمال البريطاني لـ جونسون بسبب أزمة كورونا

قال مسؤول سياسات التقاعد في حزب العمال البريطاني جوناثان رينولدز، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يعد يتحكم في أزمة وباء كورونا.

وأوضح رينولدز، في حديثه لقناة "سكاي نيوز"، أن الاكتفاء بتشديد القيود الصحية، رغم ضرورتها، غير كاف لمواجهة الوضع، مطالبا بضرورة توفير المزيد من المساعدات المالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 50 في المائة خلال أسبوع في إنجلترا. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، غدا الاثنين، قيودًا أكثر صرامة، وذلك خلال إلقاء بيان أمام البرلمان بشأن قيود العزل العام الجديدة المحتملة بعد أن تم منح أعضاء البرلمان دورًا أكبر بشأن قواعد كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" أن جونسون سيكشف في خطاب أمام البرلمان يوم الإثنين تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود سيتم تطبيقه اعتمادا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما في إنجلترا.