قفزة جديدة .. سلطنة عمان تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة قد ارتفع إلى 105890 إصابة، بعد تسجيل 1761 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الصحة العمانية أن تم رصد 29 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 1038 حالة.
وأضافت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس قد بلغ عددهم 92840 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر87%.
هذا، وقد أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأحد ، وحتى السبت ٢٤ أكتوبر الجاري.
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