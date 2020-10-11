تمويل شخصي بدون كفيل وبفترة سداد تمتد الي 3 سنوات للسعوديين

تمويل شخصي بدون كفيل وبفترة سداد ميسرة تمدد الي 36 شهراً مقدم من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية، فتلك التمويلات من أهم ما يبحث عنه المواطنين السعوديين، فقد تعتبر شركة اليسر من أهم الشركات التمويلية في السعودية والتي تقدم خدمات ومنتجات تمويلية مميزة وتختلف عن ما يقدمه أي شركة تمويلية أخري والتي تتناسب تلك التمويلات مع محدودي ومعدومي الدخل من المواطنين السعوديين وفئات كبيرة من فئات المجتمع السعودي، وتتميز ذلك التمويل الذي يقدمه شركة اليسر أنه متوافق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وخاضع لتعاليم الدين الحنيف، وتابع أيضاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

يصل المبلغ التمويلي الذي تقدمه شركة اليسر الي 200 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تمتد مدتها الي 36 شهراً حسب مقدرة العميل علي السداد، فقد يتمكن أي مواطن سعودي الحصول علي التمويل عن طريق الرابط الرسمي لشركة اليسر.

مزايا الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة اليسر تمويل شخصي بأقساط ميسرة تمتد الي 36 شهراً أي ثلاث سنوات حسب قدرة العميل المادية علي سداد تلك الأقساط ويصل مبلغ التمويل الي 200 ألف ريال سعودي، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني الإخباري” تفاصيل ذلك التمويل مع توضيح أهم مزاياه وشروط الحصول عليه، كما نستدرج معكم أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل أهم مميزات التمويل علي النحو التالي:

يتميز التمويل أنه خاضع لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وتابع الي مؤسسة النقد العربية المعروفة بساما.

أنه تمويل شخصي بدون كفيل.

يصل المبلغ التمويلي الي 100 ألف ريال سعودي في حين عدم وجود كفيل، أما في حالة وجود الكفيل فقد يصل الي 200 ألف ريال سعودي.

يتميز التمويل بأنه بهامش ربح منخفض.

يتوفر التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة ومريحة للعميل تصل الي 36 شهراً.

أن يكون العميل المتقدم للحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي للحصول علي التمويل الشخصي.

أن ينحصر سن العميل ما بين 21 عاماً كحد أدني حتي 60 عاماً كحد أقصي، وأن يكون 70 عاماً للمتقاعدين كحد أقصي.

ألا تقل مدة خدمة العمل عن 6 شهور.

أن تتوفر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وإرسالها الي الموقع للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر.

المستندات المطلوبة من شركة اليسر للحصول علي التمويل

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

يصل المبلغ التمويلي الذي يقدمه شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية الي مائتين ألف ريال كحد أقصي، ومئة ألف ريال بدون كفيل، وقد يحصل العميل علي التمويل فورياً في حين توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي كالأتي: