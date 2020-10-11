22 وفاة و 1230 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1246) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

• (1230) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (1046) في محافظة العاصمة عمّان.

- (55) في محافظة البلقاء.

- (49) في محافظة الزرقاء.

- (15) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.

- (14) في محافظة عجلون.

- (14) في محافظة المفرق.

- (13) في محافظة جرش.

- (11) في محافظة الكرك.

- (10) في محافظة مأدبا.

- (2) في محافظة العقبة.

- (1) في محافظة الطفيلة.

• (16) حالة خارجيّة، (15) منها بين القادمين من خارج المملكة، و(1) لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (22763) حالة.

- سُجّلت (22) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (166) حالات.

- سُجّلت (129) حالة شفاء هذا اليوم، (27) في مستشفى الأمير حمزة، و(94) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(8) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

- تمّ إجراء (15961) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1387472) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).