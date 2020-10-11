أخبار اليمن : شرف لبوكيرا: لابد أن يتحلى برنامج الأغذية بالشفافية

شرف لبوكيرا: لابد أن يتحلى برنامج الأغذية بالشفافيةالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية على العلاقة الجيدة والوثيقة بين البرنامج والسلطات في المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني .. مشيرا إلى استعداد السلطات المختصة التنسيق وبذل المزيد من الجهود اللازمة لحل أي إشكاليات، رغم بعض المفارقات والتداخلات في تنفيذ البرامج التي يديرها برنامج الأغذية العالمي.

ولفت إلى أنه لضمان أداء المهام الموكلة لبرنامج الأغذية وغيره من المنظمات الدولية، لابد أن يكون هناك مزيد من التعاون والشفافية لمعالجة أي اختلالات قد تظهر عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها في علاقات الدول بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

وجدد الوزير شرف التأكيد على أن توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ واضحة وصريحة بتقديم التسهيلات والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.