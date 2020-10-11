ووفقًا للوكالة الحكومية، أسفر الانفجار عن انهيار منزل مكون من طابقين فى سوق عامرى بمدينة الأحواز التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة بالمحال التجارية المجاورة.
فيما تواصل فرق الإغاثة التابعة للدفاع المدنى عملياتها، للبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة الضحايا فى انفجار إيران .. 3 قتلى و6 مصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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