ارتفاع حصيلة الضحايا فى انفجار إيران .. 3 قتلى و6 مصابين

ووفقًا للوكالة الحكومية، أسفر الانفجار عن انهيار منزل مكون من طابقين فى سوق عامرى بمدينة الأحواز التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة بالمحال التجارية المجاورة.

فيما تواصل فرق الإغاثة التابعة للدفاع المدنى عملياتها، للبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين.