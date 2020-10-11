في أكبر حقول النفط.. ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة

أصدرت المؤسسة الليبية للنفط الأحد قرارا برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، بعد إغلاق استمر نحو تسعة أشهر حيث يعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، ويمثل إنتاجه نحو ثلث الإنتاج الليبي من الخام.

وأفادت مؤسسة النفط في بيان على موقعها قائلة : نعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتبارًا من اليوم، وأعطيت التعليمات لمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات وفق ماذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وكشفت المؤسسة عن توصلها إلى اتفاق شرف يلتزم بموجبه حرس المنشآت النفطية إنهاء جميع العراقيل التي تواجه الحقل، بما يضمن عدم وجود أي خروقات أمنية.

وألمحت المؤسسة الليبية إلى أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد .

جدير بالذكر أن القوة القاهرة يعني تعليقا موقتا للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ويُشار الي أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن منتصف الشهر الماضي إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق شروط تضمن التوزيع العادل لعوائده، بعدما ظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر كاملة