رئيس جمهورية كاراباخ يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"

اتهم المسؤولون في يريفان ومنطقة ناجورني كاراباخ غير المعترف بها إسرائيل وتركيا مرارًا وتكرارًا بتقديم مساعدة عسكرية مكثفة لأذربيجان في حربها في المنطقة.

ووصفت أذربيجان هذه الادعاءات بأنها "مبالغ فيها" واتهمت أرمينيا بمحاولة "تقويض" العلاقات الجيدة بين باكو وتل أبيب.

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واتهم أرايك هاروتيونيان، رئيس جمهورية أرتساخ التي نصبت نفسها بنفسها (الاسم الأرميني لناجورنو كاراباخ)، إسرائيل بأنها مسؤولة جزئيًا عن "الإبادة الجماعية" التي وقعت ضد الأرمن في الجمهورية الانفصالية.

وقال هاروتيونيان، متحدثًا: "خلال حرب أبريل عام 2016، لم تكن السلطات الإسرائيلية تعلم فقط أن الأسلحة التي باعتها لأذربيجان كانت تستخدم لأغراض هجومية، وليست دفاعية، ولكن تم استخدام هذه الأسلحة من قبل متخصصين وصلوا من إسرائيل"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

ووفقًا لهاروتيونيان، فإن الاقتراح بأن المسؤولين الإسرائيليين لا يعرفون أن أذربيجان سوف تستخدم الطائرات بدون طيار لأغراض هجومية، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين، هو "استهزاء".

وبالطبع يعرفون، وهم مستمرون في تسليم الأسلحة. وسلطات إسرائيل، التي نجت هي نفسها من الإبادة الجماعية، مسؤولة أيضًا عن هذه الإبادة الجماعية في كاراباخ "، وفقا لزعم زعيم كاراباخ.

وأضاف هاروتيونيان: "ليس فقط السلطات الإسرائيلية ، ولكن أيضًا سلطات الدول الأخرى تعرف ما يجري وتواصل إمداد أذربيجان بالأسلحة".