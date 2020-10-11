الأردن تسجل 928 إصابة جديدة و10 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 928 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية منها 923 اصابة محلية و5 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة حتي الأن الي 24926 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بــ كوفيد 19 في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الآن الي 191 حالة وفق ما ذكرته الصحة الأردنية.
وأفادت الصحة الأردنية أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بجانب إجراء 17505 فحوص مخبرية ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1417257 فحصا .
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