انتخابات المملكة.. الأردن ترفض أسماء القوائم ذات الرموز الدينية

اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في المملكة الأردنية الهاشمية ، اليوم، أنها "لم ترفض" أي ترشح على مستوى القوائم؛ بل "طلبت من بعضها تغيير اسمها لأسباب مختلفة منها منعا للتكرار، ومنها من استخدم رموزا دينية".
أوضح الناطق باسم الهيئة، جهاد المومني وفق ماذكره موقع قناة " المملكة "، أن "رفض أسماء القوائم ذات الرموز الدينية، أو التي احتوت لفظ الجلالة، جاء لترفيعه عن المنافسة بين القوائم، وكونها سيتم توزيعها أو تعليقها كدعاية انتخابية؛ مما يعرضها للتخريب أو التمزيق والدوس عليها".
وذكرالناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب أن طلب تعديل الاسم لا يعني رفض طلب ترشح القائمة بأي حال من الأحوال.
كما أفاد جهاد المومني بأنه يحق لمن رفض اسم أو رمز قائمته أن يلجأ إلى القضاء ليكون فيصلا بين الجميع.
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