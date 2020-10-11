السفير السعودي بالسودان: مئات الجنسيات تعيش في أمن وسلام تحت مظلة المملكة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما خاصا بقضايا التسامح والإخاء والتعايش واحترام وتقدير التنوع وقبول الآخر عبر سلسلة المواقف المختلفة إيمانًا منها بأن الحوار حاجة إنسانية ووسيلة مهمة للتفاهم والتعايش وفق القواعد الإسلامية التي سجل التاريخ عظمتها في التفاهم والتعاون بين الأمم.

وقال "بن جعفر" ، خلال مشاركته فى ورشة التسامح الديني التي انعقدت اليوم بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان بالسودان، إن جميع الأديان بلا استثناء تدعو إلى التسامح و المحبة و الخير و الرحمة و السلام، ومشيدًا فى الوقت ذاته بمساعي ومجهودات وزراة الشئون الدينية في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش .

وأشار إلى أن المملكة تحتضن مئات الجنسيات المختلفة والتي تعيش بسلام وامان وتسامح مع كافة أطياف المجتمع السعودي وان المملكة حرصت على الاستقرار والتوازن مع الجميع أفرادا ومؤسسات وحكومات، والانفتاح على جميع العالم دون النظر لعرق أو دين، كما أسست مراكز عالمية للاعتدال مثل مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان والثقافات، ومركز حوار الحضارات، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، و مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تعمل وتسهم جميعها في تعزيز قيم التسامح والحوار والوسطية والاعتدال والتنوع وقبول الآخر وإرسال رسالة محبة وسلام إلى شتى أنحاء العالم.