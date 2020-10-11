الدفاع الأرمينية: تركيا توجه قصف الدرونات الأذربيجانية لـ «قره باغ»

قال المتحدث باسم الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إن مراكز قيادة القوات الجوية التركية، تقوم بتنسيق قصف الطائرات بدون طيار الأذربيجانية، للمدنيين والبنية التحتية بجمهورية "قره باغ" غير المعترف بها.
وأضاف آرتسرون هوفهانيسيان - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن مراكز القيادة الجوية التركية تقوم بتوجيه عمل الطائرات بدون طيار تركية الصنع التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني، التي تهاجم المدنيين والمنشآت في آرتساخ (قره باغ).
وذكر المتحدث هوفهانيسيان، أن 6 مقاتلات تركية من طراز "إف-16"، تغطي العملية من الجو.
واتهمت الحكومة الأرمنية، تركيا مرات عديدة، بالتورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية في "قره باغ".
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