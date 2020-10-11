أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا وأن لديه مناعة ضد الوباء.
وكان ترامب قد أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، في 2 أكتوبر الجاري، ونُقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري الذي تلقى فيه العلاج قبل أن يعود مجددا إلى البيت الأبيض.وقال ترامب، في أول مناسبة يحضرها منذ إصابته: "أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك أدوية وعلاجات لمكافحة كورونا وقد أنتجنا لقاحات سيتم طرحها قريبا".
ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أول أمس الجمعة، إن ترامب سيجري فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنتجنا لقاحات ستطرح قريبا.. ترامب: لم أعد مصابا بكورونا ولدى مناعة ضد الفيروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.