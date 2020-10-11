داود أوغلو: أردوغان أكبر مصيبة حلت على تركيا

وصف رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته بأنهم أكبر مصيبة حلت على تركيا.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، جاء تصريحات أوغلو في مؤتمر حزبه بمدينة مرسين جنوب تركيا، إذ قال إن حرص أردوغان على البقاء في الحكم جعله لا يتردد في عقد التحالفات السياسية غير الطبيعية مبدئيا كتحالفه مع حزب قومي وآخر يساري.

وأضاف أن أردوغان أقام تحالفا حتى مع انقلابيي نهاية تسعينيات القرن الماضي، متهما إياه بوضع العراقيل في وجهه.

وذكر أن "أردوغان ترك أصدقاءه الذين كافحوا وناضلوا معه في مقابل رموز تركيا القديمة"، مؤكدا أنه يحاول إعاقة زملائه الآن.

ولفت إلى أنه جعل على يمينه رئيس حزب الحركة القومية دولت يهجلي المتحالف الذي كان أحد شركاء انقلاب 1997، وعلى يساره رئيس حزب الوطن دوجو برينجك.

وفي تعليقه على دعوة أردوغان الأتراك مؤخرا للصبر على المصاعب، قال أوغلو "إن الأمة ستصبر. ولكن على أي مصيبة سيصبرون؟ ومن هم المتسببون في هذه المصيبة؟ إذا كان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، حسنا، فمن السبب في كل ذلك يا ترى؟ أنتم أنفسكم المصيبة. أكبر مصيبة حلت على هذا الشعب هو ذلك النظام الذي حول البلاد إلى شركة عائلية كارثية".