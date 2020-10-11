أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي العرامي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالقوي العراميبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالقوي ناصر يحيى العرامي، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الـ80 عاماً قضى جله في خدمة مجتمعه ووطنه.

وتوجه أمين عام المؤتمر عبر البرقية بخالص تعازيه ومواساته القلبية للشيخ ابراهيم عبدالقوي ناصر العرامي وإخوانه وجميع آل العرامي بمخلاف زُبيد الدائرة 197 مديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب..

ونوه بمناقب الفقيد ومآثره الطيبة في إصلاح ذات البين والانحياز إلى وطنه وقضاياه المفصلية.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون“