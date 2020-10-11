وفى وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.
وفى بيان لطبيب البيت الأبيض، جاء أنه بعد الفحوصات الأخيرة للرئيس الأمريكى "لم يعد يشكل خطورة على الآخرين" كناقل لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن ترامب لم يعانى من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت فى تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يؤكد : لم أعد مصابا بكورونا ولدى مناعة ضد الوباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.