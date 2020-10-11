ترامب يؤكد : لم أعد مصابا بكورونا ولدى مناعة ضد الوباء

وفى وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وفى بيان لطبيب البيت الأبيض، جاء أنه بعد الفحوصات الأخيرة للرئيس الأمريكى "لم يعد يشكل خطورة على الآخرين" كناقل لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن ترامب لم يعانى من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت فى تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.