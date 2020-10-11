عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني والعشرين اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، جاء في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
كما ناقش الإجتماع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عدد الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأصدر الإجتماع عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع الثلاثين لوزراء العدل بدول المجلس، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020.
ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس التعاون الخليجي يبحث تبادل المتهمين بين دوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.