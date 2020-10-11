رئيس شمال قبرص يفضح أردوغان: يهددني وعائلتي بسبب الانتخابات

قال رئيس جمهورية شمال قبرص، وهي دولة غير معترف بها إلا من قبل تركيا، مصطفى أكينجي، إن أنقرة تهدده كي لا يرشح نفسه لولاية أخرى.

وأضاف أكينجي في تصريحات لقناة "تي في 2020"، أمس السبت، "أرسلوا لي رسالة عبر مدير مكتبي مفادها عليك الامتناع عن الترشح لولاية جديدة، هذا أفضل لك ولعائلتك".

وتابع ردًا على سؤال حول تلقيه تلميحا تركيا لعدم الترشح، "حتى هذا فعلوه، ولقد دعيت السفير التركي لاستيضاح تلك المسألة، وهذه الرسالة، لكن أنقرة منعت قدومه".

يذكر أن القبارصة الأتراك بدأوا اليوم، الأحد، باختيار زعيم مكلف بالتغلب على الانقسامات السياسية العميقة مع القبارصة اليونانيين، من أجل تمهيد الطريق لـ "اتفاق" ينهي 46 عاما من الانقسام العرقي في قبرص، ويهدئ التوترات بشأن احتياطيات الطاقة البحرية.

وكانت تلك الانتخابات وسط اتهامات عديدة لتركيا بمحاولتها علانية توجيه الناخبين - البالغ عددهم 200 نحو مرشح اليمين أرسين تتار، الذي يدعو للمواءمة الكاملة لسياسات القبارصة الأتراك مع أنقرة، مثل متابعة صفقة الدولتين المحتملة كبديل للنموذج الفيدرالي للجزيرة المقسمة.

ونقلت قناة "العربية" عن محللين قولهم إنه سيكون هناك منافسة قوية ة بين الزعيم اليساري الحالي مصطفى أكينجي، وزعيم الحزب الجمهوري التركي - من يسار الوسط - توفان إرهورمان، وتتار.