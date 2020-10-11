نادر الحدوث.. قرار عاجل من العاهل الأردني

يشار إلى أن الوظيفة المعلن عنها، كان يشغلها رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، والذي أستلم منصبه بتكليف من الملك الأسبوع الماضي، عقب استقالة سلفه عمر الرزاز.
وكانت تعمل الخريشا، في إدارة السياسات رفقة الخصاونة، ويعد الموقع الجديد مفصليا وأساسيا في تركيبة الهيكلية الجيدة للديوان الملكي.
ووفق ماذكره موقع روسيا اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، فأنه من النادر جدا في مؤسسة القصر تعيين امرأة في موقع متقدم مع وظيفة محددة يكون آخر من شغلها رئيس الوزراء.
وقبيلة الخريشا من القبائل الأردنية العريقة، والتي لعبت دورا هاما في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتشكيلها.
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