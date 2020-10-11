الأردن تمدد قرار حظر التجول وعزل مناطق في البلقاء بسبب كورونا

أصدرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بالمملكة الأردنية الهاشمية، قرارا بتمديد العمل بقرار العزل وحظر التجوّل الشامل لمناطق في لواء عين الباشا ضمن محافظة البلقاء حتى صباح الخميس 15 أكتوبر الجاري بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
يأتي القرار استنادا لتقارير التقصي الوبائي في المنطقة المعزولة، حيث تبين استمرار تسجيل إصابات في المنطقة وعدم تراجع وتيرتها.
وذكرت صحيفة الغد، أن الجهات المختصّة ستستمر فى متابعة تطورات المؤشرات الوبائية في المنطقة المعزولة وتشديد الرقابة على الالتزام بتدابير الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
وكانت وزارة الصحة الأردنية اليوم، أعلنت تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية منها 923 إصابة محلية و5 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة حتي الآن وصل إلي 24926 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 10 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بــ كوفيد 19 في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلي 191 حالة وفق ما ذكرته الصحة الأردنية.
وافادت الصحة الأردنية أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بجانب إجراء 17505 فحصا مخبريا ليصبح إجمالي عد الفحوصات 1417257 فحصا
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