بعد لقاءات روسية بريطانية.. وزير الخارجية العراقي يزور مصر اليوم

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العاصمة المصريّة القاهرة اليوم بعد مجموعة من اللقاءات الدبلوماسية التى أجراها مع كلا من السفير الروسي والبريطاني لدى بغداد صباح اليوم .

ومن المقرر أن يلتقى الوزير العراقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيعقد اجتماعًا مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في آب الماضي.

كما سيلتقي المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريبًا، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة