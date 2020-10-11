الأردن : التحالف الوطني للإصلاح يعلن عن ٨٥ من مرشحيه ضمن ١٣ قائمة للانتخابات

دوت الخليج :- أعلن التحالف الوطني للإصلاح اليوم عن قوائم مرشحيه للانتخابات النيابية والتي تضم ٨٥ مرشحاً ومرشحة ضمن ١٣ قائمة موزعة على ١٢ دائرة انتخابية في مختلف محافظات المملكة .

وحول توزع القوائم الإنتخابية للتحالف الوطني الإصلاح أعلن التحالف خلال حفل إلكتروني أقامه مساء اليوم لإشهار قوائم الإنتخابية وقدمه الإعلامي ينال فريحات عن ترشح ١٣ قائمة انتخابية على مستوى المملكة منها قائمة انتخابية في كل من دوائر عمان الأولى والثالثة والرابعة والخامسة وقائمتان في دائرة عمان الثانية وقائمتان في الزرقاء وقائمة في كل من البلقاء والكرك ومادبا وجرش وإربد إضافة إلى مرشحين للحزب ضمن قوائم محلية في كل من العقبة وعجلون.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في كلمة له إلى أن قرار المشاركة في الإنتخابات جاء استشعاراً من الحزب للمسؤولية الوطنية تجاه ما يمر به الأردن من تهديدات خطيرة تستهدف هويته الوطنية وتستهدفه دولة ونظاما وشعباً خصوصاً في ظلّ هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأضاف العضايلة " هذا التحالف يعبر بصدق عن أبناء هذا الوطن، و هذه القوائم تضم كل أبناء الوطن فهي تضم المسلم و المسيحي والمرأة والشباب ومختلف المكونات الوطنية، وهي تتقدم اليكم اليوم من أجل رفيعة الوطن ونهضة وتحقيق كرامته".

وأشار العضايلة إلى أن مشاركة التحالف الوطني للإصلاح في الانتخابات جاءت دفاعا عن هوية الأردن العربية والإسلامية في ظل ما تتعرض له من حملة ممنهجة، مضيفاً " نشارك دفاعاً عن مستقبل أبناءنا ومستقبل شعبنا وحمايته من تغول الفساد والاستبداد، ونشارك اليوم لان الحركة الإسلامية تتعرض اليوم لعملية إقصاء ممنهج ثمناً لما تقوم به من دور في الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا وعن كرامة الأردنيين".

وخاطب العضايلة الأردنيين قائلاً " نقدم إليكم هذه الثلة من خيرة أبناء الوطن، ونأمل أن يندفع الجميع إلى صناديق الاقتران ليقولوا كلمتهم وينتخبوا من يعبر عن إرادة الأردنيين ونبضهم وعدم الرضوخ للإحباط واليأس وعدم وترك الساحة للمال الفاسد، فلا تقبلوا أن يغيب اليوم الصوت الوطني والإسلامي عن قبة البرلمان".

وأكد العضايلة أن حزب جبهة العمل الإسلامي يمد يده لجميع الأردنيين لتحقيق الشراكة الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ونهضته واستقراره وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم.



فيما أشار مدير الحملة الانتخابية للتحالف الوطني للإصلاح المهندس بادي الرفايعة إلى مكونات التحالف الوطني للإصلاح الذي يمثل صيغة عمل وطني برلماني وعدد قوائم مرشحيه وتوزعهم مشيراً إلى أن التنوع الكبير بين مرشحي التحالف والذي يشمل التوزيع الجغرافي والمؤهلات العلمية ومن حيث الجنس والدين والعرق والعمر بما يجسد وحدة الأردنيين، مشيراً إلى أن التحالف يضم بين مرشحيه ٢٣ من حملة شهادة الدكتوراة و ١٥ من حملة الماجستير ، ٣٨ مرشحا ومرشحة من حملة البكالوريوس و ١٤ مرشحة من النساء، و ٣ مرشحين على مقاعد كوتا الشركس والشيشان، و ٥ مرشحين مقاعد المسيحيين في دوائر الزرقاء وعمان الثالثة والبلقاء والكرك ومادبا.

كما أشار إلى أن قوائم التحالف تصم ٥٥ مرشحاً ومرشحة من المهنيين منم ٣٤ معلما ومعلمة و١٣ مهندس ومهندسة و١٥ استاذا جامعيا، و٤ أطباء و ٤ محامين و ٢٠ من رجال الأعمال.

وأكد الرفايعة أن التحالف الوطني للاصلاح وتحت شعار "كرامة مواطن ... حماية وطن" يهدف عبر مشاركته في هذه الانتخابات النيابية للعمل على جمع المكون الوطني كاملاً باتجاه المصالح العليا للبلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا بمشروع جمعي يتبنى تعزيز الوحدة الوطنية ، ودعم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار قيم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، كما يتبنى الإصلاح والتنمية بوصفها أهدافاً وطنية لحماية الوطن ، وتحقيق نهضته ، ومجابهة التحديات التي تهدد مصالحه العليا، مما يعمق الحفاظ على الهوية الوطنية المرتبطة بعمقها العربي والاسلامي.

وأضاف الرفايعة " يسعى التحالف الوطني للإصلاح الى الاهتمام بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين المركزية بكل ابعادها ، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير ارضه ووطنه وتحقيق عودته اليها، و التصدي لمشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى، وأي مشروع صهيوني يستهدف مستقبل الأردن".