رفع الإقامة الجبرية عن رئيس كولومبيا السابق

أمرت المحكمة المعنية فى كولومبيا، بإخلاء سبيل رئيس البلاد السابق ألفارو أوريبى، الذى قضى أكثر من شهرين رهن الإقامة الجبرية على ذمة تهم بالضغط على الشهود، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ولا يزال أوريبى رهن التحقيق فى قضايا "رشوة واحتيال"، وهى جرائم لا يزال أحد محاميه محتجزا بسببها. وقال أوريبى فى رسالة على تويتر عقب القرار "نشكر الرب"، فيما أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقرار فى رسالة على تويتر ووصف أوريبى بأنه "بطل". وتم القبض على أوريبى بعد أن اتَّهَم فى البداية عضو مجلس الشيوخ المعارض إيفان سيبيدا بالسعى وراء شهود فى السجون للإدلاء بشهادتهم، ضد أوريبى وشقيقه لصلاتهما المزعومة بجماعات شبه عسكرية. وفى مواجهة شكوى أوريبى أعلنت محكمة العدل العليا، بدلا من الشروع فى إجراءات ضد السيناتور سيبيدا، فتح تحقيق مع أوريبى الذى كان فى ذلك الوقت عضوا فى مجلس الشيوخ عن حزب الوسط الديمقراطى الحاكم، فيما أصر أوريبى على أنه بريء.

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