كولومبيا.. رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس السابق 

أمرت المحكمة المعنية في كولومبيا بإخلاء سبيل رئيس البلاد السابق ألفارو أوريبي، الذي قضى أكثر من شهرين رهن الإقامة الجبرية على ذمة تهم بالضغط على الشهود.
ولا يزال أوريبي رهن التحقيق في قضايا "رشوة واحتيال"، وهي جرائم لا يزال أحد محاميه محتجزا بسببها.
وقال أوريبي في رسالة على تويتر عقب القرار "نشكر الرب"، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار في رسالة على تويتر ووصف أوريبي بأنه "بطل".
وتم القبض على أوريبي بعد أن اتهم في البداية عضو مجلس الشيوخ المعارض إيفان سيبيدا بالسعي وراء شهود في السجون للإدلاء بشهادتهم ضد أوريبي وشقيقه لصلاتهما المزعومة بجماعات شبه عسكرية.
وفي مواجهة شكوى أوريبي أعلنت محكمة العدل العليا، بدلا من الشروع في إجراءات ضد السيناتور سيبيدا، فتح تحقيق مع أوريبي الذي كان في ذلك الوقت عضوا في مجلس الشيوخ عن حزب الوسط الديمقراطي الحاكم، فيما أصر أوريبي على أنه بريء.
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